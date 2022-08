Semelhança entre Guta de "Pantanal" e Gloria Pires rouba a cena: poderiam ser mãe e filha

Guta, interpretada por Julia Dalavia, vem ganhando cada vez mais força em "Pantanal". A semelhança da atriz com Gloria Pires levou muitos telespectadores a se questionarem se as duas são parentes na vida real. Apesar de não serem, as duas têm traços muito parecidos e já atuaram juntas, como mãe e filha, em outra produção.