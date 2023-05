Samara Felippo rebate comentário sobre não parecer ter duas filhas: "Mãe lá tem cara?"

Aos 44 anos, Samara Felippo é mãe de duas meninas, Alícia, de 13 anos, e Lara, de 10, que aparecem com frequência em suas redes sociais. As herdeiras são fruto do antigo relacionamento com o jogador de basquete Leandrinho e, mesmo dividindo um pouco da rotina, a atriz recebe muitos comentários de que "não parece ter duas filhas".