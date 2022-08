Sabrina Sato tem estante gigantesca em sua cobertura: nem com escada se chega ao topo

Sabrina mora na cobertura com o marido, Duda Nagle, e a filha do casal, Zoe. O imóvel duplex, que tem 655 metros quadrados, conta com piscina privada com deque, churrasqueira, espaço gourmet, espaço fitness, brinquedoteca, varandas, living, sala de jantar, cozinha e sala de TV, um camarim de 22 metros quadrados, e uma área multiuso para ensaios e filmagens.