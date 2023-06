Susana Vieira e Tony Ramos chegaram juntos à Globo nos anos 1970: são muitos parceiros na TV

“O Tony Ramos é a pessoa com quem eu mais gosto de contracenar dentro de toda essa plêiade de atores fantásticos que nós temos e com quem já trabalhei na vida. Eu já trabalhei com Paulo Autran e com Sergio Britto no teatro, com José Wilker, Otávio Augusto... Meu Deus, tive tanta gente boa! Mas acontece que, com o Tony, eu não sei se é porque a gente veio do mesmo lugar”, disse Susana Vieira.