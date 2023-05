Regina Casé ajudou Mumuzinho com mudança para mais perto do Projac: "Não assina nada"

Regina Casé tem a eterna gratidão de Mumuzinho, com quem dividiu o elenco de "Todas as Flores", por ter ajudado o artista em fase financeira difícil, quando sentiu a necessidade de se mudar para mais perto do Projac, estúdios da Globo no Rio de Janeiro, contando com a ajuda da amiga e veterana para realizar o sonho.