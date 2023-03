Quitéria Chagas lamenta morte do marido e se despede: "Não abandonei até o fim"

“Aos 57 anos, Francesco lutou, queria viver. Lutei com ele diariamente no hospital, me pedia desculpas porque não fazia controles médicos (homens, se cuidem), só descobriu câncer terminal quando não tinha mais saída. Era raro, neurointestinal, que como uma árvore deu metástase se espalhando pelos nervos e glândulas. Alastrou no corpo”, disse.