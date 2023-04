Mauricio Mattar tem 4 filhos e já é avô: a caçula tem 3 anos e o mais velho, 35

Aos 32 anos, Rayra é filha de Maurício com a empresária Flavia Gracie, com quem o ator ficou casado de 1990 a 1992. Rayra Gracie, como é conhecida, é atriz e influencer e também irmã por parte de mãe da lutadora Kyra Gracie, esposa do ator Malvino Salvador. Em 2021, Rayra deu boas-vindas à sua primeira filha, Kayra, fruto do relacionamento com Bernardo Faria.