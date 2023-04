Mesmo separados, Projota esteve com Tamy no parto do filho. "Acompanhou o expulsivo"

No Instagram, Tamy garantiu que, mesmo separados, os dois estiveram juntos no momento marcante. “Meu pai e minha irmã me acompanharam durante todo o processo do trabalho de parto. Era pra revezarem, mas ambos se empolgaram e acompanharam 100% do tempo. [...] Minha mãe ficou em casa com Mariê e o Tiago acompanhou o período expulsivo”, afirmou.