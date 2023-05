Priscila Fantin agradece surpresa do marido no "Dança": "Acredita em mim e segura as pontas"

Participando do quadro Dança dos Famosos no “Domingão” (Rede Globo), Priscila Fantin foi surpreendida pelo marido no programa recentemente e se emocionou bastante. Dada a emoção, ela não fez grandes declarações no dia - mas, nas redes sociais, decidiu homenageá-lo, agradecendo pelos esforços dele para que ela participasse da competição.