Família Baldwin tem histórico de polêmicas além de tiro em set: Hailey Bieber é sobrinha de astros

A polêmica mais recente envolvendo um membro da família aconteceu com Alec, que em outubro de 2021 matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins com um tiro durante as filmagens do filme "Rust". Embora tenha ganhado prêmios por suas atuações no cinema e na TV, ele já se envolveu em outras polêmicas nos bastidores do entretenimento, onde é uma figura bastante conhecida.