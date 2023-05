O que aconteceu com Joaquim Lopes? Longe das novelas, investe em lado chef de cozinha

“A gastronomia está na minha vida desde que eu me entendo por gente. A minha avó, mãe da minha mãe, é uma cozinheira espetacular. Ela tinha um restaurante quando ela era mais jovem e sempre me levava para fazer as coisas da feira e do mercado. Daí quando a gente voltava para casa, eu que ajudava ela a preparar os almoços", revelou.