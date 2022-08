Paula Fernandes e namorado sofrem acidente de carro em São Paulo: "Só sei que renasci"

No domingo (28), um dia após o acidente, Paula completou 38 anos. "Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva. É um recomeço! E neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, eu só quero agradecer. [...] Eu sei que a minha hora vai chegar e pude experimentar isso com muita clareza ontem. Mas diante do presente de estar viva e poder escrever esta mensagem, quero recomeçar, refletir mais sobre tudo isso e seguir", completou.