Paola Carosella esqueceu Netflix logada em hotel e foi surpreendida por Bonner: "Descobri"

Paola Carosella contou uma coincidência que viveu com William Bonner quando esqueceu a conta da Netflix logada na TV de um hotel, na Bahia, onde ficou hospedada com a filha. O âncora do "Jornal Nacional" escolheu o mesmo destino e, dias depois, encontrou os dados da ex-apresentadora do "MasterChef" na TV, aproveitando para mandar um recado.