Silvia Abravanel fisgou o noivo de forma curiosa: 1ª foto que enviou foi dela com cobra de estimação

Gustavo Moura, da dupla com Rafael, conquistou Silvia Abravanel pela voz: em entrevista ao podcast da revista “Caras”, a filha de Silvio Santos disse que passou a se interessar pelo cantor depois de ouvir uma música do artista. "Eu ouvi uma música, gostei, curti. Fui lá (na rede social de Gustavo), achei o cantor gatinho. Comecei a seguir, aí ele veio e me mandou mensagem. Aí a gente começou a conversar", relembrou.