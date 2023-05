Mirela Janis se casa com Yugnir com vestido cheio de cristais e cerimônia luxuosa: veja fotos

Mirela Janis e Yugnir, que participaram do "Power Couple Brasil 5", se casaram na noite desta quarta-feira (10), em João Pessoa, na Paraíba, com festa ostentação que custou mais de R$ 2 milhões, com bolo de seis andares, centenas de flores, shows e até um vestido de cristais usado pela noiva no momento mais que especial. Veja detalhes!