Mauricio Mattar foi padrasto de Kyra Gracie durante um ano: uma das filhas do ator é irmã dela

Quem acompanha a carreira de Mauricio Mattar provavelmente já sabe que ele é apaixonado por esportes e que, inclusive, é faixa preta em jiu-jítsu. Mas a qualificação não é a única ligação que o ator tem com as artes marciais: ele já foi casado com a empresária Flávia Gracie, que faz parte do clã mais famoso do jiu-jitsu no Brasil.