Martinho da Vila não queria se casar: 30 anos depois, ele e a esposa já até renovaram votos

Martinho e Cléo se conheceram por acaso, durante a gravação de um clipe do cantor, e nunca mais se separaram. Foi paixão à primeira vista e ele, que nunca havia pensado em se casar, de repente se viu trocando alianças com a amada. "Eu, que nunca quis subir ao altar, me rendi e casei com tudo a que tinha direito”, contou o artista em entrevista à revista "Caras".