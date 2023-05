Filha de DG estreará em novela da Globo ao lado do ator: Maria Flor herdou talento do pai

Quem não se lembra do carisma e simpatia de Maria Flor, filha do ator Douglas Silva que roubou a cena quando o pai famoso estava no BBB22? O talento da menina de 11 anos chamou a atenção não só dos fãs do reality show como também da Globo. Tanto que, agora, ela vai estrear ao lado do pai na próxima novela das sete, “Fuzuê”. Vem saber mais!