Mansões de ex-participantes do Camarote do BBB22: as de Arthur e Abravanel impressionam

Entre os destaques da casa está a suíte do casal, com uma cama de dar inveja a qualquer um e aquele banheiro totalmente projetado, com um lustre para lá de luxuoso e banheira bem no meio do ambiente. Nas redes sociais, Arthur mostrou recentemente seu cantinho favorito no imóvel: a sala de música com uma janela bem ampla para a área verde da casa. ”Meu lugar de paz”, escreveu.