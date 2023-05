Tata Estaniecki e Cocielo reformaram mansão da família: tons neutros e conceito aberto dominam

A mansão de Tata Estaniecki e Julio Cocielo foi totalmente reformada para ficar com a cara deles e dos seus filhos, a pequena Bia, de 3 anos, e Caio, com apenas alguns dias de vida. O influencer Lucas Rangel fez um tour na casa nova do casal para o canal PodDelas no Youtube - e o que se viu foram ambientes personalizados, com muito charme e bom gosto.