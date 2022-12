Mansão de Juliana Paes tem sala gigante e bem decorada: vista é bonita de todos os cantos

Juliana Paes é mais uma das famosas com mansão deslumbrante, localizada no Rio de Janeiro, cheia de cômodos, com destaque para a sala-de-estar. A atriz é um pouco discreta sobre onde mora nas redes sociais, mas já mostrou alguns detalhes, com a ajuda de um arquiteto especializado, que surpreendeu pelo luxo da decoração. Confira!