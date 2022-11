Sótão virou o refúgio de Gloria Pires em mansão espaçosa: é o recanto particular da atriz

Com mais de 40 anos na TV, Gloria Pires recentemente fez uma participação especial na novela “Além da Ilusão” (2022). Ela é casada com o músico Orlando Moraes e tem quatro filhos: Antonia, de 30 anos, Ana, de 22, Bento, de 18, e Cleo Pires, de 40, fruto do seu relacionamento com o cantor Fábio Júnior.