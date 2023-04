Maluma lamenta morte de fã mirim a quem presenteou com casa: considerava seu irmão

Na homenagem ao garoto, que há alguns anos havia sido diagnosticado com um câncer, o artista ainda aproveitou para enaltecer as qualidades do pequeno fã. “Lutamos até ao fim, mas o melhor foi o descanso dele. Força a todos aqueles que tiveram o prazer de conhecer Bastian, 'o garoto sorriso', te amo, te amarei para sempre, meu príncipe. Nos encontramos no caminho", declarou.