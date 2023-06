Maestro João Carlos Martins ouviu de médicos que nunca voltaria a tocar piano: luva mudou sua vida

Em 1995, após ser golpeado na cabeça com uma barra de ferro durante um assalto na Bulgária, o pianista desenvolveu sequelas neurológicas no membro superior direito. Graças a uma reprogramação cerebral, ele conseguiu voltar a tocar novamente, mas, com o passar dos anos, voltou a ter os movimentos do braço direito e, dessa vez, a fala comprometidos.