Lulu Santos tinha medo de não conseguir viver da música: antigo casamento abriu portas

Desde 1978, o cantor era casado com a jornalista Scarlet Moon, que deu uma força para ele deslanchar na carreira. "Eu estava com um casamento recente e a pessoa com quem eu estava casado, Scarlet Moon, na época, me arrumou um emprego na Indústria, na gravadora Som Livre. E, durante dois anos eu compareci a um escritório e fazia seleção de repertório de novela", relembrou.