Luciano Szafir é muito "corujão" com os filhos: David e Mikael não desgrudam do pai

Além de Sasha, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel, Luciano Szafir é também pai de dois meninos que, inclusive, são muito parecidos com ele. David, de 9 anos, e Mikael, de 8, são os herdeiros mais novos do famoso com Luhanna Melloni - e o ator não poderia ser mais "corujão" com os pequenos.