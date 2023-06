Luciano Huck deu presente para seguidora grávida e desempregada: gesto emocionou

Luciano Huck surpreendeu uma fã que pediu uma ajuda especial. Grávida, Milena de Almeida mandou um recado para o apresentador do "Domingão" na Globo, revelando que não tinha conseguido comprar o enxoval do bebê, aos 7 meses, por estar desempregada. O comunicador usou as redes sociais para dividir a homenagem que preparou.