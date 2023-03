Luana Piovani faz desabafo sobre pós-separação e deixa conselho às solteiras: "Casa não, boba"

Usando a ferramenta Stories do Instagram, Luana Piovani voltou a mencionar, mesmo que indiretamente, o processo de separação e guarda dos filhos que tem com Pedro Scooby. Há meses, os dois têm travado embates públicos acerca do assunto e, agora, estão resolvendo judicialmente as questões – algo de que Luana falou em seu desabafo.