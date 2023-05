Lore Improta relata desconforto por atitude recente de fã com Léo Santana: "A mulher dele está aqui"

“A gente estava viajando, tinha umas mulheres no hall do hotel assim, bebendo vinho. Passei com ele, com meu pai, com a minha assessora e minha filha. E aí elas: ‘Léo!’. O que é normal, zero problema. Aí uma delas levantou muito alterada, bêbada, com a taça de vinho, falou: ‘Venha para cá seu lindão, maravilhoso, gostoso’. Cara, me subiu um ódio. Parei e falei: ‘A mulher dele está aqui também. Está enxergando?’. Tipo assim, me respeitem!”, contou Lorena.