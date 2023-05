Levi Asaf, de "Amor Perfeito", se apegou em Camila Queiroz e Diogo Almeida: virou xodó

Levi Asaf, o ator-mirim que interpreta Marcelino em "Amor Perfeito" (TV Globo), tem apenas 9 anos de idade e já está fazendo grande sucesso entre o público da novela. Mas não são apenas os telespectadores que estão encantados com o carisma e talento do menino: nos bastidores, ele é considerado o xodó do elenco.