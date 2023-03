Érika, de "Vai na Fé", Leticia Salles tem cabelo cacheado e passou por transição: fotos

Quem não conhecia Leticia Salles antes de “Pantanal” (2022) pode estar acostumado com as madeixas lisas (ou, no máximo, onduladas) da atriz, que nasceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Mas o fato é que a intérprete de Érika em “Vai na Fé” tem cabelos cacheados e já passou por um processo de transição capilar. Veja como foi!