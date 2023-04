Gustavo termina com Key, jogadora chora e expõe climão com ex: "Não foi amigável"

Nos Stories, Gustavo relembrou a relação dos dois no reality, frisando que a decisão de terminar aconteceu após a vivência deles fora da casa. “Vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, tive tempo de perceber e sentir as diferenças”, escreveu ele, elogiando a ex em seguida.