Juliano Cazarré comenta sobre saúde da caçula: "Não é fácil ver um filho passando por isso"

Juliano Cazarré emocionou os fãs ao fazer um desabafo comovente sobre a filha caçula, Maria Guilhermina, que sofre com uma anomalia rara, afetando o coração da pequena, que já foi submetida a alguns procedimentos cirúrgicos em seus quase dois aninhos de vida. O ator garantiu que "não é fácil" lidar com as incertezas do quadro. Confira!