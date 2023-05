José Loreto comemora os 39 anos com o elenco de "Vai na Fé" e diversão garantida: vídeos

O elenco de "Vai na Fé" se reuniu para celebrar o aniversário de José Loreto, o intérprete de Lui Lorenzo, que escolheu um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para comemorar, com direito a karaokê, no qual Carol Dieckmann, a Lumiar, arrasou, viralizando em vídeo. Confira os registros!