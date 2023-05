João Gomes reata com a ex, Ary Mirelle: término foi marcado por falas polêmicas da mãe dele

A retomada do namoro entre João e Ary acontece semanas após a mãe do cantor, Kátia Gomes, dar declarações polêmicas sobre a nora. Após o término, Kátia surgiu no podcast "PetroCast" afirmando que Ary seria "ciumenta" e "imatura", e que teria feito "cara feia" para fãs do cantor.