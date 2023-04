Jeremy Renner chegou a escrever carta de despedida após acidente grave na neve

"Eu anotei no meu telefone minhas últimas palavras para a minha família", contou Jeremy, visivelmente emocionado, em entrevista à jornalista Diane Sawyer. O astro da Marvel ainda falou sobre a importância da presença de seu sobrinho no momento do acidente. “Se eu estivesse lá, sozinho, teria sido uma maneira horrível de morrer".