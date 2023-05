Isa Scherer se casou com Rodrigo Calazans: Mel e Bento participaram do álbum de fotos

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans oficializaram a união na última sexta-feira (12) e encantaram ao dividir os registros da cerimônia nas redes sociais. Juntos desde 2020, os dois são pais dos gêmeos Mel e Bento, de 9 meses, que roubaram a cena com aparições cheias de fofura nas recordações do casal do grande dia. Confira!