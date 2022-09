Discreta, irmã de Drica Moraes surpreende em flagras: é muito parecida com a atriz

Irmã de Drica Moraes — que volta para as novelas no elenco de "Travessia" — Alessandra Moraes surpreendeu em novos cliques, especialmente pela semelhança com a veterana nas telinhas. Apesar de terem seguido carreira completamente distintas, as duas se apoiam e estão sempre torcendo uma pela outra. Confira as imagens!