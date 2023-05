Ticiane Pinheiro começou em grupo musical com Angélica e Faro: se conhecem há anos

Desde de 2015, apresenta o “Hoje em Dia”, além de realities como “Troca de Esposas” e “Canta Comigo Teen”. Atualmente, Ticiane Pinheiro é casada com Cesar Tralli e tem duas filhas: Rafaella, do seu casamento com Roberto Justus, e Manuella, do atual relacionamento com o jornalista da Globo.