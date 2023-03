Humberto Carrão perdeu irmão em acidente aos 9 anos: mudou seu olhar para o mundo

Ator de produções de sucesso como “Todas as Flores” e “Rota 66”, da Globoplay, Humberto Carrão sofreu uma grande perda na sua infância: quando tinha apenas 9 anos, ele perdeu seu irmão, Victor, vítima de um atropelamento. Ele contou à GQ que as emoções vieram à tona durante as gravações de “Betinho”, nova série do streaming da Globo.