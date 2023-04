Neymar e Bruna Biancardi superam distância em namoro de idas e vindas: conheça história

Os dois se conheceram pelas redes sociais, mais especificamente, pelo direct do Instagram em 2021. No entanto, somente em abril de 2022 o jogador do Paris Saint German assumiu oficialmente o namoro com a influencer Bruna Biancardi. Lembrando que, na época, Neymar ficou anos sem tornar público seus relacionamentos amorosos após o término com Bruna Marquezine, com quem ficou entre 2013 e 2018.