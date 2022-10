Filhos de Pétala de "A Fazenda 14": influenciadora foi casada com atual de Lívia Andrade

No Twitter, ela já declarou que os dois meninos são “tudo” na sua vida. “Tenho 23 anos, tive um relacionamento na minha vida que durou 7 anos. Esse relacionamento me trouxe muito amadurecimento e com certeza me tornou a mulher que eu sou. Tive 2 filhos que são tudo na minha vida e, quando consegui me separar, eu falei: 'vou dar um tempo e focar em mim, no meu trabalho, em crescer como pessoa e entender o que eu gosto e o que eu não gosto'”, afirmou Pétala.