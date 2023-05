Como estão os filhos de Madonna: todos têm veia artística e alguns já seguem carreira

David foi adotado por Madonna no Malawi, país no sudeste da África, em 2006, quando era bebê. Dez anos depois, o jovem demonstrou vontade de seguir carreira no futebol, fazendo com que a cantora se mudasse para Portugal, onde ele receberia melhores treinamentos como jogador. Além de atleta, David ainda se interessa muito por moda, dança e artes cênicas.