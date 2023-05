Aos 8 anos, filho de Simone Mendes impressiona por vozeirão: Henry herdou o talento da mãe

Henry, filho mais velho de Simone Mendes, já está sendo considerado um dos maiores fãs da cantora, chegando a divulgar "Me Esquece Por Enquanto", na época do lançamento do hit da mãe. Com voz potente, o garotinho de apenas 8 anos impressionou os seguidores da famosa ao aparecer nas redes sociais cantando a nova composição.