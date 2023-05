Filho de Gugu se pronuncia após falas sobre seu silêncio em audiência: "Meu pai não merece isso"

“Sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria me manifestar publicamente sobre este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência e tudo que falaram ao meu respeito me obrigaram a escrever esta mensagem. Fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado, não me manifestei porque não era o momento de me ouvir”, explicou.