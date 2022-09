Gêmeas de Sarah Jessica e Matthew Broderick fazem aparição rara: 1 delas é a cara do pai

Nesta última terça-feira (27), Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick surpreenderam durante a première de "Abracadabra 2", ao aparecerem acompanhados de suas filhas gêmeas, Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, de 13 anos. Filhas caçulas do casal, as duas já estão da mesma altura que a mãe e impressionaram! Confira as fotos.