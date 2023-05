Filhas de Carlinhos Brown e Helena Buarque foram flagradas juntas: Cecília é bem discreta

Clara Buarque e Cecília Buarque, filhas de Carlinhos Brown com Helena Buarque, foram flagradas juntas em evento no último final de semana, evidenciando o quanto a genética é forte na família. No total, o cantor é pai de 8 herdeiros, com 4 deles na carreira artística, incluindo a atriz, vista recentemente em "Travessia". Confira!