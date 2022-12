Filha mais velha de Rodrigo Faro e Vera Viel se forma no Ensino Médio: Clara tem 17 anos

"Que Deus abençoe essa nova etapa, não vou me esquecer nunca da sua felicidade quando veio correndo me contar que havia passado na faculdade, o brilho no seu olhar, a sua alegria foi linda!!!", finalizou a artista, entregando que Clara já tem planos de graduação. "Parabéns por tudo, te amo incondicionalmente".