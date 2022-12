Filha de Fernanda Rodrigues está enorme e surpreende pela semelhança com a atriz

Fernanda Rodrigues fez questão de prestigiar o show da Sandy, na última sexta-feira (9), no Rio de Janeiro, acompanhada do marido, Raoni Carneiro e a filha Luisa, que roubou a cena pelo tamanho e semelhança com a atriz, aos 13 aninhos, sorrindo para as fotos e demostrando muito carisma. Confira!