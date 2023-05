Festa de luxo de Maria Alice foi marcada por perrengues: Virginia até precisou trocar de roupa

Recentemente, Zé Felipe e Virginia Fonseca organizaram uma festa enorme para a filha, Maria Alice, no aniversário de dois anos da menina. No evento, havia uma série de brinquedos infláveis, a presença dos personagens Bolofofos e até um pônei para levar Maria Alice até a mesa do parabéns - mas o que roubou a cena não foi a entrada dela, e sim uma “atitude” do animal.